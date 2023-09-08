МЧС сообщило о попытках ВСУ поразить потенциально опасные объекты на территории России

ВСУ всё чаще пытаются поразить поставляемыми странами Запада средствами поражения потенциально опасные объекты на территории России.

Об этом на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявил глава МЧС Александр Куренков, передаёт РИА Новости.

По его словам, социально-значимые и потенциально опасные объекты, в том числе химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения, на территории нашей страны всё чаще становятся целями для современных средств поражения, которые страны Запада поставляют на Украину.

При этом, как отметил чиновник, увеличению потенциальных рисков техногенных катастроф способствует промышленный рост в опасных отраслях российской экономики.

Как ранее писал «Эксперт», в МЧС предложили оснастить автоматическими приборами отключения электроснабжения все соцобъекты страны.

