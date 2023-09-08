Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 8 сентября сообщил оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО).

Согласно последней информации, которую он озвучил, за последние сутки, на Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили свыше 25 боевиков, 3 автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, а также при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 3 атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоегоровка (Харьковская область). Уничтожено до 100 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены 2 атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР). В районах населённых пунктов Серебрянка и Ямполовка (ДНР) нанесено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 60 боевиков, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

На Запорожском направлении подразделениями ВС РФ отражены 5 атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое (Запорожская область). Уничтожено до 40 боевиков, 3 автомобиля, 3 гаубицы («Мста-Б», Д-20 и Д-30), 2 боевые машины пехоты, 2 артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка «Акация», боевая машина РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD» и танк.

На Южно-Донецком направлении подразделениями «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 190 боевиков, 4 автомобиля, 3 боевые бронированные машины и артиллерийскую систему М777 производства США. В районе населённого пункта Новодонецкое (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки ВС РФ во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады теробороны в районах Андреевки, Артёмовск, Орехово-Василевки и Веселого (ДНР). Уничтожено более 215 боевиков, 4 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, гаубица Д-20, противотанковое орудие «Рапира» и станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD». В районе населенного пункта Авдеевка (ДНР) уничтожен командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах. В районе населённого пункта Трудовое (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У. В районе населённого пункта Серебрянка (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Российские ПВО перехватили 4 снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 31 БПЛА в районах населённых пунктов Никольское, Клиновое, Николаевка (ДНР), Очеретоватое, Широкое (Запорожская область) и Котляровка (Харьковская область).

Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 467 самолётов, 248 вертолётов, 6 498 БПЛА, 436 ЗРК, 11 721 танк и другие боевые бронированные машины, 1 149 боевых машин РСЗО, 6 289 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 794 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 7 сентября Конашенков сообщил, что ВСУ продолжают нести большие потери в зоне проведения СВО. Так, только на Донецком направлении за сутки противник потерял более 320 боевиков, 12 автомобилей, 2 БМП, 2 самоходные артиллерийские установки («Krab» польского производства и «Гвоздика»), 2 гаубицы Д-30, орудие Д-20 и танк.