Мировые цены на продовольствие упали на четверть по сравнению с максимумом 2022 года

Мировые цены на продовольствие, выросшие в июле на 1,3%, в августе вернулись к прежнему тренду — снизились в месячном выражении на 2,1% и на 24% по сравнению с максимальным уровнем марта 2022 года, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). На Индекс продовольственных цен, который отражает изменение стоимости основных продуктов питания, наибольшее влияние оказали падение цен на молочную продукцию, растительные масла, мясо и зерновые, отметили в ФАО.

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«Индекс мировых цен на продовольствие в августе составил 121,4 пункта, что на 2,1% ниже показателя июля и на 24% ниже максимального уровня марта 2022 года. Таким образом, наблюдавшийся в предыдущем месяце рост индекса был нивелирован. Зафиксированное снижение обусловлено падением цен на молочную продукцию, растительные масла, мясо и зерновые на фоне умеренного роста индекса цен на сахар», — сообщили в ФАО.

Индекс цен на зерновые в августе уменьшился на 0,7%. Стоимость пшеницы, в частности, упала на 3,8%, цены на кукурузу снижаются седьмой месяц подряд и достигли минимального уровня с сентября 2020 года, а вот цены на рис, выросли за месяц на 9,8% и стали максимальными за последние 15 лет. В ФАО объяснили это сбоями в торговле, зафиксированными после введения Индией в июле запрета на экспорт индийских сортов белого риса.

Стоимость на мировом рынке растительных масел в августе снизилась на 3,1%, молочной продукции — на 4%, мяса — на 3%. При этом Индекс цен на сахар в августе повысился на 1,3% по сравнению с июлем и на 34,1% — в годовом выражении. В ФАО считают, что это вызвано ростом обеспокоенности в связи с погодным явлением Эль-Ниньо, которое может привести к уменьшению ожидаемых объемов производства в мире.