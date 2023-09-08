Новый сезон спектакля «Гример»

15 сентября 2023 года в старинной усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице состоится первый показ нового сезона спектакля «Гримёр». Первый сезон спектакля стал новым словом для столичной публики: его посетили 28 000 зрителей.

«Гримёр» — необыкновенное путешествие во времени и пространстве на огромной сценической площадке: попав в историческую усадьбу Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полную драматических событий и приключений. Спектакль погружает зрителей в историю становления русского профессионального театра, основой которого являлся домашний дворянский театр. В центре сюжета — легенда о любви крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный художник. Зрителей также ждёт много живой музыки, танцев и захватывающих трюков, которые сопровождали постановки крепостного театра более двух столетий назад.



Усадьба Салтыковых-Чертковых, редкий образец московской архитектурной эклектики, сохранившая в неприкосновенности интерьеры разных стилей — рококо, классицизм, неоготика, модерн — стала одним из персонажей спектакля, диктуя сценографические и режиссерские решения. Потому после своего первого сезона «Гримёр» приобрел новые черты и обозначил жанр: спектакль в усадьбе.



«Спектакль «Гример» принципиально отличается от подобных проектов. Он переосмысляет вечные ценности, используя современный язык. Зрителей ожидают индивидуальные маршруты, которые раскроют перед ними судьбы героев, переживших страдания и унижения. Однако, они сумели найти в себе духовные силы, чтобы преодолеть испытания и подняться до уровня подвига», — рассказывает художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков.