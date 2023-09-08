«Ответный ход русских в СВО»: экс-глава спецслужбы «Натив» рассказал о «джокере» в рукаве Путина

Украинское наступление провалилось, а дальше будет ответный ход русской армии в зоне специальной военной операции и мир наконец-то увидит то самое «начало» от России, на которое несколько раз намекал президент РФ Владимир Путин.

Об этом в программе «Полный контакт» с Владимиром Соловьёвым заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми.

По его словам, ВСУ сейчас пытаются реорганизовать все части и резервы, которые были потрепаны в нескончаемых боях. Но даже руководители киевского режима, что следует из многочисленных интервью западным СМИ, не верит в свой стремительный прорыв.

«Украинское наступление провалилось, – подчеркнул Кедми. – Вероятно, они тоже попробуют что-то делать, то есть, как в шахматной игре, им дали право начать. Белые начинают и проигрывают. Дальше – ответный ход»,

При этом он считает, что ответный ход может начаться в любое время – «через два дня, через три, через неделю» – когда станет окончательно ясно, что украинская армия полностью выдохлась для каких-то активных действий.

«Вот тогда, вероятно, к активным действиям перейдёт уже российская армия, так как количество и качество войск, их дислокация такова – а российские-то резервы еще не задействованы и это главный «джокер» в рукаве Путина», – отметил политолог.

Как напомнил он, согласно западным оценкам стратегические резервы России составляют более 200 тыс. человек, которых, по словам Кедми, «собрали туда не только для того, чтобы они научились за линией фронта маневрировать туда-сюда, или сидеть, или лежать».

«Если у одной стороны резервы уже использованы или почти использованы, то, как Путин подтверждал в частных разговорах, которые цитировались, "российская сторона ещё не начинала". Сейчас, вероятно, начнёт. В течение ближайшей недели, двух, ну максимум, трёх. В зависимости от того, какие телодвижения будет делать украинская армия», – резюмировал экс-глава израильской спецслужбы «Натив».

Как писал «Эксперт», ранее Кедми сделал прогноз о сроках завершения специальной военной операции (СВО), которая уже больше года продолжается на Украине. В частности, экс-разведчик предположил, что в настоящее время Россия готовит масштабное наступление, возможно даже по всей линии фронта.