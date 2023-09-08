Промышленность Москвы нарастила объем производства более чем на 12% в январе-июле 2023 года

Объем производства промышленных предприятий Москвы вырос на 12,2% в январе-июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный вклад в рост показателей оказал обрабатывающий сектор. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производство обрабатывающих предприятий за семь месяцев выросло на 14%, добавил заммэра. В частности, увеличился объем выпуска одежды, электрического оборудования, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Как подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, промышленники активно используют меры поддержки правительства столицы для развития своих производств. Так, за отчетный период объем выпуска продуктов питания вырос на 26,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 28,4%.

Одной из самых востребованных мер поддержки стало присвоение статуса промышленного комплекса, который дает ряд налоговых преференции. Экономя финансовые средства на налогах, предприятия могут больше инвестиций направлять на развитие. На данный момент в городе действуют 67 промышленных комплексов, на площадках которых заняты 77 тысяч человек.

В Москве действуют более 4 тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч человек. Помимо этого, ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производятся самые разные категории товары, а также активно внедряются инновации.