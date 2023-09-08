Проведение онлайн-трансляций с Пруфикс: превращаем ваше мероприятие в глобальное событие

В эпоху цифровизации, когда аудитория находится в разных странах мира, онлайн-трансляции становятся важным инструментом для современного бизнеса. Для успешного проведения онлайн-трансляций требуется не только подготовка и технологии, но и надежный партнер с опытом работы в этой сфере.

Пруфикс на протяжении 9 лет является лидером в сфере организации онлайн-мероприятий, помогая бизнесу выстраивать эффективную коммуникацию с их аудиторией. В чем же преимущества работы с компанией?

1. Телевизионное качество трансляции под ключ

Команда Пруфикс организует онлайн-трансляции высокого уровня, приближенные к стандартам телевидения. Профессиональное оборудование и работа технических специалистов над проектом обеспечивают высокое качество изображения, четкость звука и отсутствие технических неполадок.

2. Максимальный охват аудитории

Проведение онлайн-трансляции на платформе Пруфикс, вашем сайте и в социальных сетях компании – отличный способ привлечь зрителей и сделать так, чтобы о вашей компании узнало как можно больше людей.

3. Вовлечение аудитории

Интерактивные функции платформы позволяют удерживать внимание аудитории и углублять его взаимодействие с брендом. Зрители могут активно участвовать в онлайн-трансляции, общаться в чате, задавать вопросы спикерам, отвечать на вопросы квизов. И все это – с помощью более 9 встроенных интерактивов.

4. Закрытые трансляции и уникальные возможности

С помощью Пруфикс можно организовать закрытый доступ к вашим онлайн-трансляциям по индивидуальным билетам, электронной почте или списку конкретных участников. Также вы сможете оформить страницу с регистрацией на мероприятие и брендировать плеер видеотрансляции в фирменном стиле компании.

5. Комплексное сопровождение

Компания Пруфикс обеспечивает полное техническое сопровождение мероприятия за счет выездных профессиональных видеобригад. Помимо записи онлайн-трансляции, можно заказать также монтаж отчетного видеоролика.

В современном мире виртуальные и гибридные мероприятия становятся стандартом. Проведение онлайн-трансляций вместе с Пруфикс поможет решить задачи вашего бизнеса, рассказать о вашей компании и донести сообщение до целевой аудитории в любой точке мира. Обратившись к Пруфикс, вы инвестируете в качество, опыт и технологии, чтобы ваше мероприятие было успешным и запоминающимся.