Путин открыл движение по участку М-12 от Москвы до Арзамаса

Президент РФ Владимир Путин открыл участок трассы М-12 «Восток».

«Разрешаю. <...> Поехали», – сказал российский лидер, после движение запустилось.

Одновременно с этой трассой также дан старт движению на северном направлении московского скоростного диаметра и южный обход Арзамаса, передаёт РИА Новости

Согласно данным Автодора, проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей будет стоить 2 800 руб. без учёта скидки по транспондеру, для грузовых – 6 000 руб.

«Я хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант, в создание этих объектов, – заявил Путин. – Особая признательность – за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы "Восток"».

Как отметил глава государства, он знает, что объём стоящих перед ними задач и уровень сложности – очень высокий, и с этими масштабными задачами коллективы справляются на отлично.

При этом президент отметил, что в состав трассы вошли уникальные сооружения, в том числе мост через Оку около Мурома. По его словам, дорога сократит время в пути между Москвой и Арзамасом в 2 раза, а также положительно скажется на туристическом потоке в Нижегородской области.

Власти планируют расширить и полностью реализовать все планы в сфере дорожного строительства, том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток", о которой я уже сказал, её предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе до других регионов России, других регионов Сибири и Дальнего Востока», – подчеркнул российский лидер.

Путин также подчеркнул, что от качественных современных автомагистралей, от эффективных маршрутных узлов, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге качество жизни граждан, рост деловой и туристической активности.

«У нас огромные, грандиозные планы по развитию инфраструктуры страны. Это касается не только автомобильных дорог, но инфраструктуры в целом. Развитие транспортной инфраструктуры чрезвычайно важно для будущего России с ее огромными территориями», – резюмировал Путин

Наша справка

Участок М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса протяжённостью 415 км автомобильной дороги первой технической категории, которая связывает четыре региона – Москву, Московскую область, Владимирскую область и Нижегородскую области. Из них 308 км открыли 8 сентября, по 107 км уже идёт движение транспорта с прошлого года.

Открытие всей трассы М-12 запланировали на конец 2023 года. Её общая протяженность составит 810 км, она пройдёт через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, позволив добраться на автомобили от Москвы до Казани всего за 6,5 часов.