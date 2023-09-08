«Риски никуда не делись»: Мишустин призвал избегать чрезмерного оптимизма

Российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к вызовам, инвестиционная активность растет, промышленное производство увеличивается. Принятые властями меры позволили смягчить последствия внешних ограничений и пройти наиболее сложный период, однако риски никуда не делись, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по проекту федерального бюджета на ближайшие три года. По его словам, сейчас важно придерживаться прагматичного подхода, не строить чрезвычайно оптимистичных прогнозов и учитывать все накопленные ранее дисбалансы.

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«Меры, реализованные по поручениям президента правительством в координации с Банком России, позволили смягчить последствия внешних ограничений и пройти наиболее сложный период. Защитить наш бизнес и его сотрудников, сохранить рабочие места и возможность развиваться. Конечно, риски никуда не делись. И двигаясь дальше, в рамках бюджетного процесса, нужно учитывать все накопленные ранее дисбалансы и вызовы в мировой экономике. Они могут оказать влияние на наши государственные финансы. Здесь важно придерживаться прагматичного подхода. Избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при формировании основных характеристик и принятии расходных обязательств», — цитирует пресс-служба кабмина Мишустина.

Председатель правительства сообщил, что по итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей, консолидированный баланс регионов «дал еще около 140 млрд рублей». Это произошло во многом благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов, в августе они превысили 1,82 трлн рублей (+56,5% год к году). Нефтегазовые поступления тоже, по его словам, восстановились, а расходы вернулись к традиционным показателям.

«В целом же с января дефицит федерального бюджета ниже 1,5% ожидаемого валового внутреннего продукта за год. Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза 2% ВВП. По данным Минэкономразвития, на таком фоне можно говорить о сохранении и даже улучшении этих тенденций в будущем году», — подчеркнул Мишустин.

Глава правительства также привел оценки Минэкономразвития, согласно которым в июле ВВП в годовом выражении превысил прошлогодний уровень на 5%, а уровень двухлетней давности – почти на 1%. За семь месяцев текущего года этот показатель увеличился более чем на 2%. При этом основным драйвером выступило промышленное производство (+5% в июле и +6% в июне). За семь месяцев основной положительный вклад внесла обрабатывающая промышленность, там рост составил более 6%. Выпуск компьютеров, электроники, оптики стал выше на 30%, электрооборудования – на 20%. Хорошие показатели демонстрирует металлургическая, пищевая промышленности, производство мебели, одежды, изделий из пластмассы и резины, отметил Мишустин.