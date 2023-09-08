«Россия возвращается»: немецкие аналитики заявили о полной загрузке российских портов

Внешняя торговля России несмотря на санкции резко активизировалась в последнем летнем месяце, по данным авторитетного экономического научно-исследовательского института в Германии.

Как отмечается в исследовании Кильского Института мировой экономики, количество контейнеровозов, прибывающих в российские порты, резко выросла несмотря на мощнейшие санкции и слабый рубль и почти вернулась к уровню, который наблюдался до 24 февраля 2022 года.

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Выводы и оценки авторов исследования основаны расчете объема товаров, доставленных в три крупнейших российских контейнерных порта: Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск. При этом авторов исследования не интересовало, откуда пришли грузы. В любом случае, их впечатлила очень высокая активность, которая наблюдается сейчас в грузовых портах этих городов, расположенных в разных концах России.

«Это (очень высокая активность) достигнуто несмотря на западные санкции и слабеющий (последнее время) рубль,- отмечает руководитель группы авторов Винсент Стамер.- Похоже, Россия возвращается в мировую торговлю».

Авторы исследования не приводят количество контейнеров, которые прошли в августе через крупнейшие российские грузовые порты, а просто констатируют его заметный рост.

Появление результатов исследования Кильского Института мировой экономики совпало с опубликованием данных из Пекина, согласно которым в августе был зафиксирован самый большой рост китайского импорта товаров из России в долларовом эквиваленте.

В августе объем китайского импорта из России составил 11,5 млрд долларов, включая российскую нефть с газом и другие виды сырья. После 24 февраля товарооборот между Россией и Китаем значительно вырос и достиг в первые 8 месяцев 2023 года 155 млрд долларов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в мае, что в этом году товарооборот должен превысить прошлогодний рекордный показатель в 190 млрд долларов. В Москве и Пекине поставили цель – довести его в этом году до 200 млрд долларов.