Сбер поможет развить туризм на Камчатке

Сбер готов оказать Камчатке помощь в создании туристической инфраструктуры, заявил во время встречи с губернатором края Владимиром Солодовым глава банка Герман Греф. В ходе визита на Дальний Восток руководитель крупнейшей кредитной организации страны осмотрел ключевые туристические объекты полуострова и обсудил с руководством региона перспективы государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба правительства Камчатки.

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«На Камчатку стремятся приехать туристы со всей нашей большой страны. Вулканы и ледники, бурные реки и водопады, горячие источники и гейзеры — вся природа этого удивительного края уникальна. Такие возможности для развития туризма нельзя упускать, и Сбер готов оказать в этом поддержку. Сейчас многое зачастую упирается в недостаточность туристской инфраструктуры надлежащего качества, и подобную инфраструктуру мы поможем создать», — заявил Греф.

В пресс-службе уточнили, что глава Сбера вместе с губернатором края осмотрели «ключевые точки притяжения полуострова»: Паратунскую курортную зону, эко-парк «Лагуна», парк «Три Вулкана», музей вулканов Камчатки «Вулканариум». Кроме того, они подробно обсудили мастер-план Петропавловска-Камчатского, который предполагает ряд мер по его благоустройству для повышения качества жизни горожан и роста туристической привлекательности. Рассматривались, в частности, перспективы государственно-частного партнерства, сотрудничества в области цифровизации туристической отрасли, применения искусственного интеллекта по нескольким направлениям и обучения команды губернатора применению информационных технологий в управлении регионом в СберУниверситете и «Школе 21».

«Мы хотим сделать наш город образцом гостеприимства. Первый шаг на пути преображения — вернуть горожанам центральную часть Петропавловска-Камчатского. Центральная площадь и Петропавловская гавань станут новыми комфортными городскими пространствами не только для жителей или туристов, но и для ведения бизнеса. Мастер-план города поможет увязать экономическое развитие края и трансформацию городской среды его столицы», — отметил Солодов.

