Небеспочвенные слухи из Китая лишили Apple $200 млрд

В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на некие знакомые с положением дел источники сообщила, что Китай запретил чиновникам использовать iPhone для работы. Теперь, по их словам, сотрудникам центральных правительственных учреждений нельзя не только приносить смартфоны Apple в офис, но и вообще использовать их в служебных целях.

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Реакцией рынка на это сообщение стал обвал акций Apple примерно на 4%. Он разом стер около $100 млрд капитализации крупнейшей по этому показателю компании мира, став одной из причин того, что в среду все основные фондовые индексы США закрылись в «красной зоне».

Это неудивительно. Большой Китай (включая Гонконг и Тайвань) – третий по величине рынок Apple. На него приходится 18% ее дохода. Здесь собирается и подавляющая часть продукции компании. И хотя китайские власти ничего публично не заявляли, возникли опасения, что компания стала жертвой напряженности между США и КНР.

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Это выглядело правдоподобно на фоне как западных ограничений на передачу высоких технологий в Китай, так и его успехов в их преодолении, о чем не могли не напомнить западные СМИ. Только на прошлой неделе несколько китайских ритейлеров начали принимать заказы на телефон Huawei Mate 60 Pro с чипом от компании SMIC, соответствующим техпроцессу 7-нм.

Ранее лучший результат у последней был 14-нм – и достигнут он был еще в 2020 году Вашингтон запретил поставки в Китай устройств EUV от голландской ASML, необходимых для производства более совершенных чипов. Как именно SMIC решила проблему, неизвестно, но в прошлом году TechInsights сообщала, что, по ее данным, КНР начала производить 7-нм чипы путем настройки более простых машин DUV.

Если так, то процент брака должен быть в разы выше, чем у EUV, а сами чипы – дороже. Однако можно предположить, что государство субсидирует их производство, что дает Huawei шансы вернуть себе рыночные позиции в конкуренции с Apple. И ограничения на использование iPhone этому только помогли бы.

Другое дело, что западные СМИ опустили более важную причину запрета на продукцию Apple для любых потенциальных носителей госсекретов и иной чувствительной информации, о какой бы стране . Тут можно сослаться на российский опыт.

Так, этим летом ФСБ России обвинила компанию в работе на спецслужбы США, которым она помогала шпионить, используя предусмотренные ею программные уязвимости.

После этого о «дырах» CVE-2023-32434 и CVE-2023-32435, ранее использовавшихся в шпионской кампании «Операция Триангуляция», сообщила и «Лаборатории Касперского».

Apple сотрудничество со спецслужбами, конечно, опровергла, а через 3 дня, естественно, устранила уязвимости «нулевого дня». Но осадочек остался.

В четверг уже агентство Bloomberg сообщило, что запрет может распространиться и на китайские государственные компании и агентства, поддерживаемые правительством. Правда, даже полный запрет на работу с iPhone всех госслужащих все равно не приведет к потере Apple серьезной части рынка КНР. Но они могут стать своеобразным сигналом для более широких слоев китайских потребителей.

И акции Apple вновь рухнули. На минимуме четверга они теряли по сравнению с закрытием вторника 8,5%, что соответствовало потере уже $252 млрд капитализации. Это колоссальная сумма. Такова, например, капитализация Coca Cola – 25-й по этому показателю компании США.

У Apple, впрочем, осталось еще более $2,7 трлн. К тому же возможно, что последние страхи очень преувеличены и речь пойдет о потере лишь нескольких процентов ее выручки.

Reuters, обзвонив источники в китайских министерствах и госорганам, привело такую статистику. В трех из них чиновникам было приказано не использовать iPhone на работе. При этом один сообщил, что им еще не назначили конкретного срока для этого, а другой источник в одном из этих трех министерств заявил, что все еще пользуется iPhone и не слышал об ограничениях.

Четвертый – из китайского регулирующего органа – сообщил, что явного запрета не было. Просто чиновникам сказали, что они будут нести ответственность, если возникнут какие-либо проблемы из-за использования iPhone. А пятый – из другого регулятора – и вовсе рассказал, что руководящие сотрудники были вынуждены перейти на устройства местных брендов, таких как Huawei, еще два года назад.

И к вечеру акции Apple несколько отскочили. По итогам двух дней, впрочем, потери ее капитализации все еще составляют колоссальные $178,8 млрд.