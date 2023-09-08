Столичный производитель BIGPRINTER увеличил производство промышленного оборудования на 25% в январе-августе 2023 года

За восемь месяцев 2023 года компания BIGPRINTER произвела на четверть больше принтеров, устройств цифровой резки и фрезерования, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Мощности предприятия BIGPRINTER располагаются на двух московских заводах общей площадью около 10 тыс. кв. метров. В компании работает более 50 человек. Всего в городе функционирует свыше 260 предприятий машиностроения, на которых работает более 11,7 тысячи человек, добавил Овчинский.

Производство предприятия выросло после ухода иностранных компаний из России. До этого на производстве занимались экспортом оборудования за рубеж – в страны Евросоюза, США, ЮАР, Индию и другие. На данный момент на заводе делают акцент на импортозамещении и обеспечении отечественного рынка собственным оборудованием, не уступающим западным аналогам.

Как пояснил директор по маркетингу компании Сергей Белокуров, у предприятия есть масштабные импортозамещающие проекты и возможность производить больше оборудования для заказчиков. На заводе делают упор на развитие высокотехнологичных и высокоточных решений, что открывает новые возможности для роста. В 2023 году в компании планируют выпустить на 40% изделий больше, чем в 2022 году.

Предприятие BIGPRINTER работает с 2002 года. Изначально компания специализировалась на дистрибьюции зарубежного полиграфического оборудования, в 2007 году приступила к производству собственных машин. Заказчиками предприятия являются крупные и средние мебельные фабрики, стекольные заводы, рекламные производственные компании и другие.