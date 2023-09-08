Торговые сети почти поймали красную рыбу

Рыболовецкие компании и торговые сети затеяли крупный проект. Цель его — сделать лосось в магазинах более доступным для покупателей.

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Об этом проекте, а называется он «Камчатская рыба», и о присоединении к нему федеральных торговых сетей рассказал газете «Известия» глава «Рыбного союза» Александр Панин. Новое начинание, мол, позволит уже текущей осенью снизить в рознице стоимость «красной рыбы» на 10-25%.

Механизм удешевления таков: ритейлеры будут закупать лососевых напрямую у рыбаков (что уже само по себе важный фактор), да еще и реализовать их с минимальной наценкой. Помимо обеспечения более доступной цены, прямые поставки дают и лучшее качество рыбы на полках.

Газета напомнила также, что похожий проект с июня 2020 года по инициативе губернатора Камчатского края на территории региона начал реализовываться в Приморье. Он включал более широкий ассортимент рыбы и морепродуктов: белорыбица, горбуша, кальмар.

Стоимость рыбопродукции по проекту в среднем оказалась на 20%, а по некоторым видам — на 50% ниже оптовых цен предприятий. И в магазинах она продавалась с минимальной торговой наценкой. Партнерами проекта тогда стал целый ряд рыболовецких компаний, поставлявших продукцию напрямую в торговые сети края.

Сейчас к «Камчатской рыбе» присоединились федеральные торговые сети «Глобус», «Магнит», «Ашан», «Окей», «ВкусВилл» и ими, как сообщатся, список не исчерпывается. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) изданию сообщили, что торговые сети заинтересованы в сотрудничестве с любыми поставщиками качественной продукции, в том числе и в прямых поставках от добытчиков.

«Условиями для успешного сотрудничества должны быть достаточные перерабатывающие возможности и мощности по предпродажной подготовке, а также цены, которые позволяют сделать продукцию максимально доступной широкому кругу покупателей», — добавили в АКОРТ.

Впрочем, сложности тоже есть. Так, по словам Александра Панина, закупать рыбу напрямую у рыбаков торговым сетям по ряду причин весьма непросто.

Например, «рыбаки, как правило, производят и продают рыбу, замороженную в больших блоках (10—30 кг). Сети такую продукцию закупать без фасовки не могут, а рыбаки на себя эту функцию брать не готовы», — рассказал он. Ситуация, впрочем, не безвыходная, а то иначе никакого проекта бы и не было.

«Сейчас некоторые ритейлеры нашли решение этой проблемы в собственных мощностях — например, у “Глобуса” есть возможность самостоятельно фасовать и разделывать рыбу. Другие сети могут пойти по тому же пути или выбрать для себя одного дистрибутора-переработчика, который возьмет на себя функцию трансформации рыбы из замороженных блоков в приемлемый для реализации в сетях вид», — раскрыл секрет глава «Рыбного союза».

Опять за рыбу деньги?

«Не хочу быть пессимистом, но подобная программа и им подобные обречены на провал, — сказал “Эксперту” основатель и директор компании АльфаБрокерс.рф Владислав Бурбеев. — Нечто подобное уже было в Приморском крае несколько лет назад. Красную рыбу продавали по низким ценам в магазинах региона. Праздник закончился через несколько недель, после того как вышли все ТВ сюжеты и статьи в прессе».

Почему не получится? Ответ в самой постановке проблемы, говорит Владислав Бурбеев. Магазины будут закупать товар напрямую, а не через дистрибьюторов. А почему же они этого раньше не делали без всяких программ?

«Наверное, потому что рыбный бизнес поделен между несколькими крупными игроками, которые просто не пускают никого покупать напрямую. А тут вдруг возьмут и пустят. Да, для отчетности. А потом все вернется на круги своя», — прогнозирует эксперт.

«Государству нужно не программы создавать, а следить за соблюдением антимонопольного законодательства, а правоохранителям обеспечивать свободный доступ бизнеса на рынки внутри страны, — советует Владислав Бурбеев. — 90-е, конечно, у нас кончились, но к сожалению не во всех отраслях и регионах. И вот это первоочередная задача государства. А бизнес сам разберется, у кого и по каким ценам закупать продукцию внутри страны», — уверен он.

Цена+качество

«Отличный проект, мы начинали его обсуждать еще во время моей работы в одной из упомянутых федеральных торговых сетей, — возражает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. — Чтобы стороны могли взаимовыгодно договариваться как по обьемам, так и по ценам, надо иметь основу не в виде запретов и штрафом, а в виде умного саморегулирования и стимулов и поощрений».

Важно, отмечает Станислав Наумов, чтобы развивалось государственно-частное партнерство в логистике. Это и современные распределительные центры, и парк рефрижераторов, и предсказуемые тарифы на перевозку.

«Прямые договоры торговых сетей с производителями — гарантия качества продукции в рыбных отделах супермаркетов. И конечно же, рыбу надо включить в программу прямых субсидий семьям с детьми и пожилым людям. Каждый должен иметь возможность как минимум два раза в неделю включать рыбу в свой рацион», — полагает эксперт.

И ведь он прав. Постных дня, как известно, два в неделю: среда и пятница.