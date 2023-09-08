ЦБ выпустил золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец»

Банк России с 8 сентября выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец» (каталожный № 5216-0060). Ее тираж составит не более 150 тыс. штук. Приобрести монету можно в АО «Гознак» и 124 банках, с которыми регулятор заключил соглашение о распространении, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Статья по теме: Банк России выпустил золотые килограммовые монеты с белками «Инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм», — уточнили в ЦБ. На лицевой стороне монеты расположены рельефное изображение герба РФ, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты, год выпуска, обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба сплава, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.