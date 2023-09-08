Цены на газ в Европе рванули вверх на новостях из Австралии

Продолжается эпопея с забастовками на заводах по производству сжиженного газа (СПГ) в Австралии, которая длится уже почти полтора месяца. Всякий раз, когда с Зеленого континента приходят новости об отсутствии прогресса в переговорах между профсоюзом Offshore Alliance, представляющего интересы рабочих; и представителями американского нефтегазового гиганта Chevron Corp. и австралийской энергетической компании Woodside Energy Group Ltd., цены на газ в Европе взлетают на 10-20%, а после сообщений, что в конце тоннеля забрезжил свет, цены так же резко падают.

Текущая неделя, похоже, закончится подъемом. 8 сентября главные в Европе газовые фьючерсы TTF взлетели на 11% до 36,20 евро за МВт-час (380 евро за тысячу кубометров газа). Сейчас всеобщее внимание приковано к СПГ-заводам Gorgon и Wheatstone, которые принадлежат Chevron и на которых в прошлом году было произведено приблизительно 7% всего сжиженного газа в мире. Этими цифрами и объясняется пристальное внимание к потенциальным забастовкам и свистопляска с ценами в Старом Свете. Любопытно, что европейцы СПГ в Австралии покупают редко, в основном он идет в Азию. Казалось бы, в Европе цены на газ не должны так чутко реагировать на новости из далекой Австралии, но на практике все наоборот. Дело в том, что в случае забастовки, которая на данный момент, если верить заявлениям представителей профсоюза австралийских газовиков, выглядит очень вероятной и скорее всего начнется уже 14 сентября, если переговоры закончатся безрезультатно, азиатским покупателям в случае потери таких крупных поставок придется компенсировать австралийский СПГ газом от других поставщиков. Это же, как нетрудно догадаться, приведет к резкому обострению конкуренции между покупателями из Азии и Европы, как это было в прошлом году, и росту цен на газ. Отсюда и такая сверхчувствительная реакция европейского газового рынка несмотря даже на то, что сейчас спрос на «голубое топливо» низкий, а подземные хранилища газа (ПХГ) в Старом Свете наполнены почти под завязку (св. 90%) задолго до начала отопительного сезона. Рынки боятся длительного выпадения из глобального предложения 7% газа, причем, в то самое время, когда волатильные рынки еще полностью не восстановились после прошлогоднего энергетического кризиса.