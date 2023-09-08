В Москве разработали дизайн модуля умного электросчетчика

Дизайн модуля отображения информации для интеллектуального прибора учета электроэнергии разработали в московской лаборатории промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений MNTlab. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В столице поддерживают дизайнерские компании, которые реализуют проекты для промпредприятий по всей стране, отметил глава департамента, поскольку развитие промышленного дизайна – одна из приоритетных отраслей для города.

Модуль «МИРТ-835» отличается высокой эргономичностью. Лаборатория преследовала цель воплотить дизайн, который удобен будет для пользователей всех возрастов. Устройство оснащено графическим жидкокристаллическим дисплеем с возможностью менять размер шрифтов и цифровых значений, иконок состояний и уведомлений.

По мнению основателя лаборатории промышленного дизайна Михаила Крапивного, российская микроэлектроника взяла курс на развитие отечественных технологий и локализацию производства. Новый умный счетчик - один из примеров этой тенденции.

Проект реализуется по заказу ставропольской компании ООО «Миртек». На заводе готовы приступить к серийному производству модуля, разработанного столичным дизайнерским агентством.

В Москве для бизнеса действует более 20 мер поддержки, в числе которых субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов. Всего в столице работают свыше 4 тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч человек. На производствах занимаются выпуском одежды, обуви, косметики, мебели, лекарств, медицинского оборудования, сложной техники и многого другого.