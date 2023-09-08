В России стартовали трехдневные выборы

Голосование на выборах разных уровней началось в более чем 80 регионах России, их жителям предстоит избрать губернаторов, депутатов заксобраний, муниципальные представительные органы и выбрать четырех депутатов Госдумы. Впервые в рамках единого дня голосования выборы парламентов пройдут в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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В Москве стартовали выборы мэра. На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев. Также москвичи проголосуют за депутатов тринадцати муниципальных образований. Жители Подмосковья выбирают губернатора. За пост борются Андрей Воробьев, Кирилл Жигарев, Александр Наумов и Анатолий Никитин. Еще в пяти регионах (ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) главу исполнительной власти выбирают не напрямую, а через голосование в парламенте. Также в четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

В Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях тоже проходят выборы губернаторов. В Калмыкии, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Ростовской, Ярославской областях и Ненецком автономном округе жителям предстоят выбрать членов региональных парламентов.

В большинстве российских регионов выборы будут проходить три дня. В Единый день голосования запланированы выборы руководителей в 21 субъекте РФ: в 19 из них выборы пройдут в три дня, в Омской области — в два, в Тюменской — в один. Продолжительность голосования выбрали сами регионы.