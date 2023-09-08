В США рассказали о смертельной ловушке для Зеленского

Украина даже при желании сохранить жизни своих военнослужащих, не может остановить контрнаступление ВСУ из-за страха перед своими западными союзниками.

Об этом в интервью аналитической передачи, транслируемой каналом New Rules, выдержки из которого публикует издание «Военное дело», заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер.

При этом он признался, что американские власти совсем не волнуют потери Украины, так как Вашингтон заинтересован исключительно в том, чтобы увеличить потери России.

«Поэтому США толкают Украину вперед, а украинцы не могут сказать «нет», – пояснил экс-разведчик. – Если украинцы откажутся, решат остановиться, чтобы вернуться к обороне, быть умнее в использовании своих ценных ресурсов, то они не получат истребители F-16, танки и вооружения, необходимые для того, чтобы выжить в этом конфликте. Поэтому они должны жертвовать всем сейчас, надеясь, что у них останется хоть что-то».

Кроме того, Риттер отметил, что мировое сообщество уже неоднократно слышало от американских политиков, в частности, от сенатора Линдси Грэма и кандидата в президенты США Никки Хейли, что трата больших финансовых средств на поддержку Украины оправдана, так как в ходе СВО «русские умирают, а американцы – нет». Но за рамками этой формулы, считает отставной офицер, просматривается очевидный факт – большие жертвы среди населения Украины.

Согласно данным Риттера, потерь среди украинцев уже сейчас больше, чем количество американских солдат в Европе, а масштаб этих жертв свидетельствуют о безответственной политике НАТО.

«Но Запад заинтересован не в том, чтобы помочь Киеву, НАТО нужно использовать украинские жизни в качестве фишек на столе, чтобы ослабить Россию», – резюмировал экс-разведчик, добавив, чтобы избежать попадания в такую политическую ловушку, Зеленскому необходимо было изначально не ввязываться в конфликт с РФ или же воспользоваться любыми возможностями для его урегулирования, в том числе предложенными Москвой переговорами в марте 2022 года.

Как писал «Эксперт», ранее Риттер заявил, что специальная военная операция на Украине вступила в завершающую фазу и уничтожение подготовленных Западом частей и новых мобилизованных приведёт к полному краху ВСУ.