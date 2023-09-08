Внутренний конфликт на работе. Что это такое и к каким последствиям может привести

В России только за первый квартал 22 года показатель приблизился к 50%. Выгорание — это только одна из проблем, с которой сталкиваются воротнички в современных условиях.

Издательство МИФ вместе с клиническим психологом, руководителем Института психосоматики ЭВИРА Юлией Соль, разбираются, какие проблемы возникают у сотрудников компаний в период неопределенности и какие книги могут помочь стать более психологически устойчивым.

Правда ли, что проблемы на работе влияют на наше психическое состояние? Есть ли какая-то статистика по обращениям к психологу из-за проблем на работе? Может, знаете статистику по увольнениям с работы по внутренним психологическим причинам?

Разумеется, если человеку важна его работа, то любые стрессовые ситуации на работе будут влиять на психоэмоциональное состояние. Когда сотрудник замечает проблему, то на первых порах может обратиться к коучу. Как правило, к психологам идут уже тогда, когда психоэмоциональное состояние все ухудшается, сотрудник ощущает бессилие, не знает, как разрешить ситуацию. Он находится в состоянии внутреннего конфликта, который переходит в состояние профессионального выгорания. В этой ситуации заявление на увольнение, с точки зрения человека, — крайний шаг, когда вроде бы сделал все возможное, но при этом внутренний конфликт не разрешился.

Типичная причина внутреннего конфликта , с которой приходят к психологам, — продвижение по карьерной лестнице. На собеседовании обещалось повышение и карьерный рост, но по факту через год-два-три работы, должность все та же, да и карьерная лестница — не лестница, а плато.

Другая причина конфликта — когда руководитель вынуждает сотрудника внеурочно работать без дополнительной оплаты, выполнять задачи, не входящие в его обязанности и т.д. У такого сотрудника формируется устойчивое состояние «не хочу, но надо». Это же и причины выгорания в профессии.

Вы сейчас привели несколько ситуаций из-за которых возникает внутренний конфликт. Можете рассказать поподробнее? Что это такое? И может ли быть так, что внутренний конфликт возникает после конфликта реального, например между руководителем и подчиненным?

Внутренний конфликт — это противоречие между эмоциями, желаниями, целями, возможностями. Это напряженное психологическое состояние, которое и провоцирует накопительный стресс у человека.

Внутренний конфликт не провоцируется межличностным конфликтом, скорее наоборот, межличностный конфликт — это столкновение противоположных внутренних конфликтов у начальника и подчиненного. Например, начальник хочет повысить доход компании в несколько раз, но не может позволить себе нанять топового менеджера для решения вопроса, поэтому напрягает сверхурочными часами одного или несколько сотрудников. А они в свое время не хотят работать без дополнительной оплаты выше нормы. Как видно, прямого конфликта не было, зато все стороны имеют свой внутренний.

Какие последствия могут быть?

Если состояние внутреннего конфликта затягивается, то оно может переходить в более тяжелые состояния бессилия, беспомощности, безысходности или высокой степени неопределенности, а это уже почва для развития психосоматических реакций.

Зависит от вида деятельности специалиста, но чаще всего психосоматика может развиваться по пути частых вирусных заболеваний с осложнениями, хотя раньше такого не случалось; мышечные спазмы/защемления; бессонница; болезни которые позволят подольше быть на больничном или иметь дополнительные компенсации.

Расскажите детальнее, что такое психосоматика?

Психосоматика – это направление клинической психологии, которое рассматривает разум и тело, как части единой системы, а пациента не как носителя какого-то заболевания, а как личность, чьи эмоции и психотравмы могут запускать ряд физических симптомов.

Я уже более 11 лет работаю с психосоматическими заболеваниями у клиентов.

Однажды обратилась молодая женщина в терапию. Ее проблема — только на рабочем месте отекала слизистая носа. Врачи не увидели никаких патологий, а постоянно пользоваться каплями для облегчения дыхания не рекомендовано. Разбирая ее случай на диагностической сессии, мы выяснили, что отекает слизистая носа только в первой половине дня и только на работе. Оказывается, с переходом в новый отдел, женщине необходимо было взаимодействовать с одним из коллег, который был весьма токсичен для нее. Коллега то и дело высмеивал и обесценивал мою клиентку. Она даже метафору проговорила: «пока он в зоне видимости на работе, я дышать не могу полноценно». Коллега в офисе работал только до обеда. Симптом женщины как бы переключал фокус внимания с неприятных переживаний на заботу о себе.

Интересный пример. А расскажите про то, как такой фактор как неопределенность влияет на риск возникновения психосоматической болезни. Как это связано?

Высокая степень неопределенности — это когда человек не знает что будет в ближайшей и более далекой перспективе, у него нет опоры на цель, возможности. Все неопределенно и непонятно, от кого и что зависит. Все мы помним свое состояние в первую волну Covid, когда неясностей и вопросов больше, чем ответов.

По сути, это тоже разновидность внутреннего конфликта «хочу, но не могу». Хочу знать, будет ли повышение или интересные проект, но не понимаю, как мне выяснить этот момент. Человек как бы в подвешенном состоянии находится, словно в тумане. Длительное состояние (от 7 до 14 дней) переходит в разряд стрессового. Организм не может жить длительное время в стрессе и выдаст какую-то реакцию, чтоб «переключить» человека на что-то более реальное, на себя. Так и возникает психосоматическая реакция.

Как человек может помочь себе в условиях неопределенности, кризиса и предотвратить последствия?

Самое важное — определить, что в этой неопределённости все же зависит от человека, а что от него не зависит, может ли он изменить или повлиять на какие-то изменения. Это называется: найти опорные точки. Тут часто вспоминаю юморную картинку:

«-От тебя что-то зависит?

-нет,

-тогда какой смысл беспокоится?

- а если зависит что-то от меня?

- тогда тем более зачем беспокоится, если ты можешь что-то изменить?»

Всегда ли неопределенность — негативный фактор? Может ли она мотивировать, например, работать больше?

Может, если это действительно способ решения неопределенности. Но тут важен баланс, ибо физическая усталость может также негативно сказаться на здоровье. Человеку нужно восстанавливать ресурсы как психологические, так и физические.

Есть ли статистика, какие ПСЗ чаще всего встречаются у руководящего звена? Чему подвержены руководители? А менеджеры?

Руководители подвержены накопительному стрессу, который приводит к риску развития инфарктов, инсультов, болезням жкт и другим тяжелый заболеваниям. Т.к руководители часто не обращают внимание на свое психоэмоциональное состояние в рабочих моментах, их фокус внимания сосредоточен на других задачах. Менеджеры могут себе позволить, в отличии от руководителя, больничный, например, они более свободны, т.к место работы могут поменять быстрее руководителя.

Что бы вы порекомендовали руководителям компаний для профилактики ПСЗ у сотрудников? Какие корпоративные мероприятия, практики?

Руководителям я бы порекомендовала быть внимательными. Наблюдать за командой. Если сотрудник по какой-то причине начал часто болеть или неэффективно работать, хотя старается; если стал каким-то агрессивным, то стоит выяснить, что происходит, оказать некое внимание, выяснить, может быть, дать дополнительный выходной. Важно помнить, что сотрудники не роботы, что они не могут бесконечно работать и получать одну и ту же зарплату, что человеку нужно какое-то движение, либо горизонтальное, либо вертикальное.

Конечно, идеально, когда корпоративная культура развита в компании. В некоторых компаниях в высокий сезон нанимают психолога, который проводит сессии и всячески поддерживает команду.

Корпоративные мероприятия тоже сближают людей. Это и праздники, и обучение, которое интересно самим сотрудникам, помогает им освоить новые навыки. Главное, чтобы обучение было не из под палки.

Три пожелания для всех от вас как психолога, специализирующегося на психосоматике…

Во-первых, будьте бережны к себе, прислушивайтесь к своим состояниям. Во-вторых, не игнорируйте и не обесценивайте “звоночки”, которые подает вам организм.

И в-третьих, своевременно обращайтесь за помощью.

Книги, которые стоит прочитать по теме

HBR Guide. Стресс на работе

Отчаянно пытаетесь справиться со множеством задач? Постоянно раздражаетесь? Страдаете от бессонницы? Что ж, вы столкнулись с болезненными симптомами стресса, связанного с работой. И вроде бы известно, что следует делать, чтобы не доводить до этого: определить приоритеты, работать более эффективно, высыпаться, регулярно заниматься спортом, ограничить потребление кофе. Но когда давление идет со всех сторон, это легче сказать, чем сделать. Эта книга покажет, как добиться высокой продуктивности, не жертвуя собственным здоровьем.

Сила личных границ

Практики, которые помогут выстроить здоровые отношения с собой и окружающими

Как не забывать о собственных потребностях в угоду другим, научиться говорить «нет» и не испытывать при этом страх или чувство вины? Ответ прост: установить здоровые личные границы. Эта книга поможет выстроить их, не жертвуя добротой или состраданием к другим.

Токсичные коллеги

Как работать с невыносимыми людьми

Интересное руководство, которое поможет взаимодействовать с токсичными коллегами и восстанавливаться после вынужденного общения с ними.

Многим на работе приходится иметь дело с людьми, общение с которыми вызывает огромный стресс, хотя они и не нарушают правила компании. Тесса Уэст описывает семь самых распространенных типов, с которыми мы сталкивались хотя бы раз в жизни.