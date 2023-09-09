Диаметры московского метро продлят до Калуги и Тулы

В рамках масштабной программы модернизации Центрального транспортного узла принято решение продлить диаметры наземного метро до Калуги, Тулы и других крупных городов в ближайших к Москве регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время торжественного мероприятия, посвященного празднованию 876-й годовщины основания столицы.

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«Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву. Флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе – между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем – между столицей и другими городами страны», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

По словам президента, эти решения выведут отечественную транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень, улучшат жизнь миллионов людей, создадут добротную основу для экономического роста страны, а десятки российских городов получат мощный импульс к движению вперед.

