С 1 августа в России действуют повышенные заградительные таможенные пошлины против ввоза вин из недружественных стран. И результат не заставил себя ждать — во Франции и ЕС выделили из бюджета €200 млн на уничтожение французских вин и вырубку виноградников, так как продукция оказалась невостребованной, зато для российского виноградарства и виноделия все сложилось хорошо, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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«Французские и европейские власти сами себя наказали. Но это их выбор. Все возможности для взаимовыгодного сотрудничества у них были, но они предпочли незаконные санкции в отношении России, которые бумерангом ударили по экономике Франции и других государств Евросоюза. В нашей стране ситуация диаметрально противоположная: на российском виноградарстве и виноделии все это сказалось положительно», — написал Володин.

По его данным, сбор винограда и производство вина в РФ выросли на 18% и 8% соответственно. Доля российской продукции в магазинах, ресторанах и кафе на сегодняшний день составляет уже 58,3% соответствующего ассортимента, что в два с половиной раза больше, чем до вступления в силу закона о развитии виноградарства и виноделия (2020 год).

Володин подчеркнул, что для России санкции стали возможностью для развития, и призвал улучшать качество отечественной продукции для большей востребованности внутри страны и продвижения на зарубежные рынки.

Ранее Financial Times сообщил, что Минсельхоз Франции и Евросоюз направят €200 млн на программу поддержки виноделов, которая предусматривает уничтожение излишков вина, его перегонку в этанол и вырубку виноградников. По данным издания, проблемы у французских виноделов появились в связи с падением продаж внутри страны, конкуренцией на внешних рынках и снижением спроса в Китае.

