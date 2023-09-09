Лавров прибыл на саммит G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели на саммит «Большой двадцатки», проходящий 9-10 сентября. Он возглавил российскую делегацию на G20 по поручению президента РФ Владимира Путина. Первые фото с саммита опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Статья по теме: Председательствующая в G20 Индия предложила проект заявления по Украине, не осуждающий СВО «Сергей Лавров прибыл на заседание саммита 20-ки в Дели», — подписала фото Захарова. На одном из кадров запечатлено, как главу МИД РФ приветствует премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ранее Захарова сообщила, что выступления российского министра запланированы в ходе двух пленарных заседаний саммита.

