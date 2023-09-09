«Молот Тора»: между ВСУ и НАТО возник неожиданный барьер

Первоочередной проблемой для западных инструкторов при обучении украинских солдат стало отсутствие квалифицированных переводчиков. Из-за сложностей в терминологии учиться приходится не только курсантам, но и самим переводчикам, а это значит, что учебный процесс может сильно затянуться, пишет японское издание Mainichi Shimbun.

Статья по теме: Запад посылает противоположные сигналы по Украине

«Германия и другие западные страны предоставили украинской армии свои основные боевые танки и системы ПВО. Ожидается, что в 2023 году обучение по эксплуатации этой техники в ФРГ пройдут около 9 тыс. украинских военнослужащих. Однако большинство украинцев, проходящих там обучение, не говорят ни по-немецки, ни по-английски. Из-за этого, как отмечают в бундесвере, в процессе обучения на боевых машинах и установках рядом с инструкторами и стажерами вынуждены находиться переводчики, которые переводят инструктаж на украинский или русский языки», — пишет издание.

Наибольшей проблемой в процессе обучения украинцев является перевод технических терминов. Например, в одной немецкой танковой школе при автоматическом переводе название специального инструмента, используемого для ремонта, tall hammer (кувалда) превратилось в «Молот Тора» (бога из скандинавской мифологии), что вызвало замешательство у украинцев. Для безопасности в Германии переводчиков подбирают не из числа гражданских лиц, а среди военных и резервистов, владеющих украинским или русским языком. Однако таких специалистов очень мало, а уровень их знаний технических терминов оставляет желать лучшего. Поэтому часто переводчики уже в процессе обучения курсантов осваивают специальную терминологию.

«Языковой барьер станет серьезным препятствием и при обучении украинских летчиков управлению американскими истребителями F16, на получении которых от США так долго настаивала Украина. По данным СМИ, обучение должны были пройти 32 пилота, но на нынешнем этапе удалось отобрать лишь восемь человек, обладающих хотя бы минимальными знаниями английского для участия в обучении. Ожидается, что для преодоления это ситуации некоторые украинские пилоты сначала пройдут языковые курсы в Великобритании, но это также может привести к серьезным задержкам в их подготовке», — указывает обозреватель Акина Нэмбуцу.

