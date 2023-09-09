Начался сброс технологических акций

Вчера Nasdaq Composite впервые с начала сентября смог закрыть день выше нуля – на скромные 0,09%. Немного отскочили и Dow Jones Industrial Average и S&P 500 – на 0,22% и 0,14% соответственно. Но этого, конечно, не могло хватить для того, чтобы хоть один из этих индексов завершил в плюс всю неделю, главный сюжет которой состоял в распродаже технологических акций.

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Инвесторы давно устали от шумихи вокруг искусственного интеллекта (ИИ) и пик года для Nasdaq Composite остался далеко позади – 19 июля. Но летом надежды еще теплились. Многие колебались.

И в 20-х числах августа сползание котировок акций технологических компаний сменилось попыткой разогнать ралли на «тонком» из-за традиционных отпусков трейдеров рынке. Пик роста пришелся на утро 1 сентября, после чего Nasdaq вновь полетел вниз. И на этот раз многие инвесторы уже совершенно явно голосовали ногами.

Согласно расчетам Bank of America Global Research, основанным на данных EPFR, на неделе, закончившейся 6 сентября, зафиксирован первый за 11 недель отток средств из фондов технологических акций. Он составил $1,7 млрд.

Reuters, опирающееся уже на данные LSEG, сообщает, что за тот же период инвесторы вывели из фондов акций США $5,96 млрд. Согласно этому поставщику данных, это уже шестая подряд неделя оттока.

С динамикой котировок последнее соотносится лучше, но вообще отслеживание денежных потоков фондов по всему миру задача непростая. В прошлом данные разных структур, занимающихся этим, например, тех же EPFR и Refinitiv (она теперь вошла в LSEG), порой совершенно «не бились».

И все же насчет этой недели особых сомнений нет. Инвесторы сбрасывали технологические акции и перемещались на денежный рынок. Соответствующие фонды привлекли, согласно EPFR, $68,4 млрд – это максимум почти за два месяца.

Частные клиенты BofA тоже перешли на денежный рынок и теперь на него приходится 11,7% их портфелей. Переток их средств, по его наблюдениям, оказался самым высоким с марта, когда вдруг начали рушиться региональные американские банки.

Всего же за последние 8 месяцев в фонды денежного рынка США пришел $1 трлн. И это поразительное изменение пейзажа по сравнению с прошлым годом – ведь за весь 2022-й они получили лишь $11 млрд.

Понятно, что средства на денежный рынок сейчас идут не только с фондового рынка, но и, например, с банковских депозитов, доходность которых растет слишком медленно. Однако и отток из акций после мощного взлета начала года – процесс естественный. Все-таки (если оставить за скобками фантазии об ИИ) в ближайшем будущем экономики США куда меньше светлого, чем мечтается “быкам”.

При этом P/E S&P 500 давно вышел на уровень 2021 года с его околонулевыми ставками. В то же время премия за риск по американским акциям упала до 19-летнего минимума, очень снизив их конкурентоспособность по сравнению с облигациями.

Рынок же вновь начинает жить по принципу «хорошие новости – это плохие новости». Пару месяцев назад он не верил, что ФРС в этом году поднимет ставку еще хоть раз, но теперь допускает это в ноябре-декабре. Для акций это само по себе плохо, а растут еще и шансы на рецессию. И плохой новостью становится хорошая статистика, способная подтолкнуть ФРС под локоть.

Такой на этой неделе хватало: от роста активности в сфере услуг до сильного рынка труда. И это не говоря о настоящих плохих новостях. Слухам про то, что чиновникам в КНР запретили пользоваться iPhone, удалось обвалить акции Apple и индексы дважды – в среду и в четверг.

Только в пятницу с новостями стало полегче. И не удивительно, что основные фондовые индексы закончили этот день в скромный плюс, а всю неделю – в минус. Индекс Dow потерял по ее итогам 0,8%, S&P 500 – 1,3%, а Nasdaq – 1,9%.

«Инвесторы нашли утешение в отсутствии плохих новостей во время пятничной сессии после ряда более сильных, чем ожидалось, экономических данных на этой неделе, – говорил CNBC портфельный менеджер Sit Investment Associates Брайс Доти. – Когда думаешь об экономике, понимаешь, что это ‘Уловка-22’ для инвесторов. Если покажется, что нам удается избежать ‘жесткой посадки’ – то есть мы получим несколько хороших экономических новостей – за вздохом облегчения быстро последует рост ожиданий повышения ставки ФРС».