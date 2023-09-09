Названы самые необычные леса России

В Рослесинфорге (подразделение Рослесхоза) составили список самых древних и уникальных лесов России, куда можно отправиться в отпуск или на выходные. Они расположены в Коми, Калининградской и Рязанской областях, Приморском и Краснодарском краях и на Алтае, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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«В Калининградской и Рязанской областях можно увидеть танцующие леса. Многие считают, что находятся они только в Калининградской области, однако еще их можно встретить у села Тырново в Шиловском районе Рязанской области. Называются эти леса из-за своей причудливой формы. Это хвойные деревья, стволы которых сильно изогнуты, а у некоторых даже закручены в ровные кольца. Объяснения такому природному явлению до сих пор нет», — рассказали в ведомстве.

В Алтайском крае сохранились уникальные ленточные сосновые боры. С высоты птичьего полета они напоминают ровные зеленые ленты в степи протяженностью до 500 км, а шириной — около 5 км. Сочинская тисо-самшитовая роща тоже относится к разряду уникальных. Здесь можно встретить реликтовые деревья и растения и, в частности, тис ягодный, который может расти до 4 тыс. лет. Некоторым представителям рощи уже более 600 лет.

Леса Коми, площадью около 32 тыс. км, признаны одними из самых больших в Европе первозданных массивов равнинных и горных тундровых лесов. В них обитают более 800 видов растений и 300 видов животных, часть из них появились здесь еще в ледниковую эпоху. Сихотэ-Алинский заповедник в Приморском крае славится самыми богатыми в умеренном поясе хвойно-широколиственными лесами. Здесь растут пихты, ели, кедры, лиственницы, березы, осины, тисы остроконечные. Некоторым представителям уже более 400 лет, отметили в Рослесинфорге.