Нефть нацеливается на $100 за баррель

Сентябрь оказался пока самым удачным месяцем этого года для цен на нефть. В прошлую пятницу западно-техасская WTI, а в понедельник и североморская смесь Brent, пробили мощные уровни сопротивления, выйдя затем на максимумы с ноября: $88,08 и $91,15 соответственно.

Коррекции после этого трудно было оказаться серьезной: зона, которую не раз безуспешно штурмовали цены, стала поддержкой и была неподалеку (немного выше $89 по Brent). И цены до конца недели колебались между новыми рекордами и былым сопротивлением, формируя типичный «флаг».

В техническом анализе это фигура продолжения на сильном тренде – и соответствующие попытки фьючерсы на нефть не оставляли всю неделю.

Они не раз приближались к $91 за баррель по ноябрьскому фьючерсу на Brent, а порой и пересекали эту линию. Очередная попытка состоялась уже вечером в пятницу, так что максимумом дня стала цифра $91,01.

В итоге как WTI, так и Brent закрыли вторую подряд неделю ростом, причем не сильно откатившись от максимумов как дня, так и года. Это говорит о том, что многие быки решились перенести позиции через субботу и воскресенье.

Аналогичная уверенность наблюдалась и в прошлую пятницу, несмотря на то, что тогда выходные для многих были длинными (в понедельник в США отдыхали в честь Дня труда). Тогда за этим последовали рекорды, а на этот раз – есть некоторые шансы на выход вверх из «флага». Рост в понедельник после недели, закрытой возле максимума, явление нередкое.

Другое дело, что, несмотря на рекорды, рост на ней был очень невелик в сравнении, например, с предыдущей – всего 2,2%. Это может навевать сомнения в силе “быков”, тем более что оба маркерных сорта нефти находятся в зоне технической перекупленности шестой день подряд.

Так что в краткосрочной перспективе не все однозначно, а вот в долгосрочной – шансы на рост велики. И уже не по техническим, а по вполне фундаментальным причинам.

Формальным поводом для фиксации рекордов стали заявления России и Саудовской Аравии во вторник о том, что сокращение поставок нефти будет продлено до конца года. На деле, многомесячное сопротивление было пробито заранее – по WTI в пятницу, а по Brent в понедельник. И причина не в инсайде, а в объективной ситуации на физическом рынке нефти.

Здесь исподволь нарастает дефицит, само наличие которого осознали еще не все игроки. Но, например, Goldman Sachs оценивает его в 2,3 млн баррелей в сутки (б/c).

Западные деловые СМИ на фоне рекордных цен на нефть утешают “медведей” рассказами о проблемах ее крупнейшего импортера – Китая. Тут и самый сильный дождь за 140 лет, и вялое восстановление после пандемии, и падение экспорта и импорта, и не оправдывающие чьи-то ожидания меры по стимулированию экономики и прочее.

Кое-какие проблемы, особенно в недвижимости, в КНР, конечно, есть, но у “медведей” они куда больше. Главная – можно рассказывать все, что угодно, но мировой спрос на нефть растет. И особенно растут ее закупки как раз Китаем.

Он, по данным Главного таможенного управления КНР, в августе импортировал 52,8 млн тонн, что на 20,9% больше, чем в июле. По сравнению с последним месяцем лета прошлого года рост составил 30,9%. Импорт нефти в январе–августе составил 378,55 млн тонн – это на 14,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Наверное, могло быть и еще больше (если бы, например, импорт в июле не просел). Но для роста цен на нефть и этого вполне достаточно. Ведь ее предложение мало того, что ограничено действиями ОПЕК+, так еще и полный эффект от них рынок пока даже не ощутил. Это дело будущего.

Сейчас картелю надо было бы предпринимать какие-то усилия для того, чтобы сдержать цены на нефть в условиях нарастающего дефицита. А вот для роста ничего делать не надо.

Саудовская Аравия могла бы и в одиночку ужесточить условия на рынке, если бы просто сохранила экспорт на таком же низком уровне, как в августе, считает главный экономист Vortexa Дэвид Веч. В своем обзоре он пишет: «Выглядит сомнительным, что Саудовская Аравия сможет действительно поддерживать уровни добычи и экспорта на минимумах августа до самого конца года, не ужесточая резко рыночных условий и не подталкивая цены далеко за порог 100 долларов за баррель».