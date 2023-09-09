«Оккупированы США»: пожары активизировали борьбу гавайцев за независимость

Борьба коренных жителей Гавайев за независимость от США, которая длится уже несколько десятилетий, приобрела еще большую актуальность после августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи. Активисты из числа коренных, но уже малочисленных, народов говорят, что восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства — единственный способ сохранить его для своих детей и внуков, сообщает Guardian.

Статья по теме: Выгорел 1% страны: Греция более других стран Европы пострадала от лесных пожаров

«Когда мы говорим о суверенитете, речь идет о буквальном, физическом и духовном занятии пространства, из которого мы были насильственно изгнаны. Люди в этом движении десятилетиями боролись за наше сообщество, нашу землю, наш океан. Это вплетено в ткань того, кем мы являемся и кого мы отстаиваем», — заявила представительница коренных народов в Лахайне Ноэлани Ахия.

Она рассказала, что, когда пожар уничтожил Лахайну, в город зашли «капиталисты стихийных бедствий». Агенты по недвижимости звонили выжившим с «агрессивными предложениями по поводу домов их предков», что побудило губернатора Джоша Грина рассмотреть возможность введения моратория на продажу недвижимости.

Гавайи стали штатом США в 1959 году, за десять лет ежегодное количество туристов там выросло с 250 тысяч до миллионов. В прошлом году острова посетили более 9 млн человек. В течение всех этих десятилетий инвесторы со всего мира скупали на Гавайях землю, завышая стоимость недвижимости и вытесняя тысячи местных жителей. Коренные гавайцы сегодня составляют лишь 10% населения островов, сообщает издание.

В последние годы активисты, выступающие за суверенитет, мобилизовались против «безудержного развития», такого как строительство огромного телескопа на Мауна-Кеа, священном вулкане на Гавайях. Но усилия по созданию правительства коренных жителей Гавайских островов, которое предоставило бы этой группе права на самоуправление, аналогичные индейским племенам, выявили разногласия внутри движения. Сейчас, когда лесные пожары унесли жизни более 10 тыс. человек и уничтожили жилье малоимущих на острове, где средняя стоимость дома превышает $1 млн, гавайские законодатели даже не имеют возможности смягчить этот жилищный кризис. Поскольку Гавайи являются штатом США, власти не могут запретить негавайцам покупать там недвижимость.

«Климатический кризис смещает разговор о правах на землю на создание устойчивого общества для будущих поколений. Для многих коренных гавайцев руины Лахайны являются предвестником того, что произойдет, если Гавайи продолжат следовать капиталистической системе под оккупацией США. Лахайна сгорела дотла, и люди потеряли очень многое: жизни, семьи, бизнес, имущество. То, что происходит с этой землей, сейчас дает огромное представление о том, каким будет наше будущее», — подчеркнул декан Гавайской школы Гавайского университета в Маноа Джонатан Осорио.