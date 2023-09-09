Путин выразил соболезнования «дружественному народу Марокко» в связи с землетрясением

Президент РФ Владимир Путин направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с соболезнованиями после разрушительного землетрясения, в результате которого погибли и пострадали сотни жителей страны.

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«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах вашей страны. В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Число погибших превысило 630 человек, еще более 300 человек пострадали, сообщил портал Medias24 со ссылкой на МВД королевства.