Романтики нашего времени: Игорь Ашурбейли и его «Социум»

Попасть в четыре процента

«В 1989 году я был делегатом первого съезда Союза объединённых кооперативов СССР и членом президиума от Азербайджана.

Через четверть века мы попытались найти участников того самого съезда. Выяснилось, что к тому моменту нас – тех, кто начинал новую эпоху предпринимательства в нашей стране, – осталось только около четырех процентов. Кто-то умер, кого-то убили, кто-то в тюрьме, кто-то разорился, кто-то эмигрировал.

С тех пор прошло еще почти десять лет. Сколько сейчас процентов осталось, я не знаю».

Этими словами Игорь Ашурбейли открыл в июне 2023 года праздничный вечер, посвящённый 35-летию холдинга «Социум». В этих словах – вся сложная судьба бизнеса на постсоветском пространстве.

И тем интереснее, что организованный в первый же день действия закона «О кооперации в СССР» «Социум» все эти годы ни разу не прерывал свою работу.

Без нефти и газа

Игорь Ашурбейли родился 9 сентября 1963 года в Баку.

Всеми обстоятельствами для него планировалась типичная советская судьба ученого или партработника. Так оно по началу и было: золотая медаль в английской спецшколе, учеба в Азербайджанском институте нефти и химии на престижном факультете автоматики и вычислительной техники, членство в КПСС и руководящая комсомольская работа, аспирантура и кандидатская диссертация.

Но в 25 лет, после публикации упомянутого «закона о кооперативах», молодой человек резко сменил сферу деятельности. Его «Социум» изначально специализировался на консалтинге, продаже вычислительной техники и обучении людей работе на компьютерах.

В целом, как и многие бизнесы того времени, первая компания Игоря Ашурбейли пробовала себя на самых разных направлениях, но все они были интеллектуальные, как сегодня сказали бы – хайтековскими.

Энергия, смелость и успехи молодого предпринимателя впечатлили руководство НПО «Алмаз», у которого «Социум» в начале 1990-х арендовал площади в Москве.

Ашурбейли пригласили на должность одного из заместителей генерального директора в качестве антикризисного управляющего – и он задержался в сердце разработки систем противовоздушной и противоракетной обороны на долгих 16 лет, став в 37 лет генеральным директором всемирно знаменитого НПО «Алмаз» имени академика Расплетина.

Перестроив экономику убыточного предприятия на современный лад, Игорь Ашурбейли добился его выхода на прибыльность, омолодил коллектив и возобновил разработки зенитных ракетных систем, создав, в частности, систему С-400.

Покинув «Алмаз» в начале 2011 года, Игорь Ашурбейли вернулся к оперативному управлению «Социумом». Он также поднялся на новую высоту в своей научной деятельности – стал доктором технических наук в области воздушно-космической индустрии.

Его энергия давала о себе знать – новые проекты возникали один за другим. Оглядываясь назад, Игорь Ашурбейли резюмировал: «Я стал свободен в своем духе, в своей семье и в своей радости жизни».

Плоды свободы

Едва освободившись от обязательств перед «Алмазом», Ашурбейли взял под опеку село своих предков по материнской линии – Хирино в Нижегородской области. Начал строить храмы, вести активную культурно-просветительскую и благотворительную деятельность, принял, по его же собственному выражению, «тяжелый чемодан» из рук неожиданно ушедшего из жизни товарища, спикера Госдумы второго и третьего созыва Геннадия Селезнева – Партию Возрождения России.

В этот же период была сформирована новая концепция холдинга как структуры, обеспечивающей все основные сферы жизни Социума, так называемых семи стволов: «Я есть, что я ем» – медицина и продовольствие. «Мой дом – моя крепость» – недвижимость и безопасность. «По одежке встречают, по уму провожают» – одежда и высокие технологии. И, конечно, банк.

Ещё одна сторона деятельности Игоря Ашурбейли – пост Председателя Совета Императорского Православного Палестинского общества в Израиле.

В день торжественной церемонии открытия табличек на русском языке на зданиях Троицкого собора, РДМ и Русской больницы 5 сентября 2023 года. Приём в Русской духовной миссии в Иерусалиме

На этом посту с 2016 года Игорь Рауфович развивает Сергиевское подворье в Иерусалиме и способствует возвращению в собственность России другой ее исторической недвижимости на Святой Земле – в частности, Александровского подворья. Потерянная ещё в вихре революции, эта наиболее значимая для России православная святыня долгое время незаконно находилась в различных руках. И только в последние восемь лет многолетняя работа по восстановлению справедливости начала приносить плоды.

В период с 2011 по 2022 год «Социумом» направлено на благотворительность более миллиарда рублей.

Бизнес в цифрах

Все 2010-е годы средний рост группы компаний составлял 15% в год, что заметно превышало как инфляцию, так и общий рост и российской, и мировой экономики.

Нынешний масштаб деятельности холдинга выражается в итоговых цифрах 2022 года. При этом надо учитывать, что весь год шла серьезная перестройка работы в связи с новыми реальностями – значительная часть промышленных предприятий холдинга была продана и одновременно холдинг входил в капитал других компаний, в том числе зарубежных.

Годовая выручка после этой реорганизации составила 4,4 млрд руб., 6% от этой суммы направлены на приобретение, модернизацию оборудования и прочие инвестиции.

Общая стоимость активов – 13,9 млрд руб. По итогам года общая рентабельность бизнеса группы компаний поднялась до лучшего за пять лет показателя. А уровень внешних заимствований, который и ранее был низким, по итогам 2022 года стал равен нулю.

Парк технологического оборудования – 1,8 тыс. единиц, недвижимость – свыше 260 тыс. кв. м. Из более чем 900 постоянных сотрудников 48% имеют высшее образование, а 38% – ветераны, трудившиеся в «Социуме» свыше 10 лет. Есть сотрудники, преодолевшие планку и в 30 лет. К примеру, в 2023 году первый или очередной ветеранский статус, предполагающий соответствующее вознаграждение, получили 159 человек.

Текучести кадров на предприятиях Ашурбейли просто нет.

В новой реальности

Лучшими компаниями холдинга по интегральным показателям внутреннего рейтинга 2022 года стали компании, управляющие недвижимостью и ряд зарубежных компаний.

На момент публикации этой статьи география его деятельности охватывает 10 стран и 15 населённых пунктов.

В России «Социум» работает в Москве, Зеленограде, Химках, Малоярославце, Арзамасе, Хирино, за рубежом – в Азербайджане, Франции, Монако, Австрии, Греции, Израиле, ОАЭ, на Кипре и на Маврикии.

И, наконец, наднациональный и самый визионерски-романтический проект Игоря Ашурбейли – создание им в 2016 году первой в истории человечества космической нации Асгардия.

Число асгардианцев превысило уже миллион человек из более чем 200 стран планеты Земля. Выдвинутые Асгардией идеи единого человечества как единой общности, рождение первого человеческого ребенка в космосе, как возможность продолжения человеческого рода вечно во вселенной являются новой философской и идеологической концепцией для всего человечества.

Судя по всему, в нынешнем разделенном мире Игорь Ашурбейли строит по-настоящему холдинг без границ, в том числе и в космосе.