Сбер вдвое увеличил срок действия карт «Мир»

Сбер решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» до десяти лет. Для дебетового «пластика» нововведение заработало в сентябре, а для кредиток вступит в силу с 3 октября. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.
«Клиентам теперь не надо каждые пять лет менять карту на новую. Сбер решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе "Мир" с пяти до десяти лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября», — заявил Царев.
Он уточнил, что нововведение распространится на все дебетовые и кредитные карты банка, действующие на базе системы «Мир», в том числе платежные стикеры. Если же карта получит повреждения раньше истечения срока, ее можно будет бесплатно перевыпустить в любой момент.
Царев подчеркнул, что СберКарта — износостойкий продукт, который рассчитан минимум на 10 лет бесперебойной работы, и практика показывает, что ее работоспособность сохраняется долгие годы. Помимо очевидного плюса для клиентов, которым теперь не надо заботиться о перевыпуске карт, первый замглавы Сбера отметил снижение объемов пластикового мусора, образующегося в результате их утилизации.