Сбер вдвое увеличил срок действия карт «Мир»

Сбер решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» до десяти лет. Для дебетового «пластика» нововведение заработало в сентябре, а для кредиток вступит в силу с 3 октября. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

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«Клиентам теперь не надо каждые пять лет менять карту на новую. Сбер решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе "Мир" с пяти до десяти лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября», — заявил Царев.

Он уточнил, что нововведение распространится на все дебетовые и кредитные карты банка, действующие на базе системы «Мир», в том числе платежные стикеры. Если же карта получит повреждения раньше истечения срока, ее можно будет бесплатно перевыпустить в любой момент.

Царев подчеркнул, что СберКарта — износостойкий продукт, который рассчитан минимум на 10 лет бесперебойной работы, и практика показывает, что ее работоспособность сохраняется долгие годы. Помимо очевидного плюса для клиентов, которым теперь не надо заботиться о перевыпуске карт, первый замглавы Сбера отметил снижение объемов пластикового мусора, образующегося в результате их утилизации.

