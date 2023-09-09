Шесть групповых ударов: Минобороны подвело итоги СВО за неделю

За прошедшую неделю российские военные нанесли шесть групповых ударов по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства беспилотников, а также базам подготовки диверсантов и террористов. Кроме того, в южной части Керченского пролива уничтожено три украинских полупогружных беспилотника, а западнее Крыма — четыре катера с десантниками ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В период со 2-го по 9-е сентября т.г. Вооруженными силами РФ нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам: радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов из так называемого "Русского добровольческого корпуса". Кроме того, в результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, в течение недели были отражены 56 атак подразделений ВСУ. Потери противника составили более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении были успешно отражены 39 атак ВСУ в районе Работина и Вербового, ликвидировано более 845 украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе британский танк «Challenger», 25 автомобилей и 63 орудия полевой артиллерии противника. Одна только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за прошедшую неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными, подчеркнул Конашенков. На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 1230 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении противник потерял более 450 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные за неделю отразили 22 атаки, уничтожив до 425 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий. Кроме того, они улучшили тактическое положение в своих зонах ответственности. На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы. В ходе выполнения боевых задач была предотвращена попытка высадки десанта противника в районе острова Тендровская коса. За неделю были уничтожены пять групп диверсантов, а также около 355 военнослужащих ВСУ, танк, 32 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. Кроме того, самолетами Морской авиации в акватории Черного моря западнее полуострова Крым были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, общей численностью до 50-ти украинских военнослужащих. Оперативно-тактической авиацией ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300пс в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области», — сообщил Конашенков.

Российские средства ПВО за неделю перехватили 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и противорадиолокационную ракету HARM. Уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 247 украинских беспилотников, из них 23 — в западных регионах РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6540 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11742 танка и другие боевые бронированные машины, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12840 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

