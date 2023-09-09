В итоговой декларации G20 признана неоднозначность ситуации на Украине

Лидеры «Большой двадцатки» (G20) на проходящем в Индии саммите признали различие точек зрения и оценок ситуации на Украине. При этом в своей итоговой декларации они выступили с утверждением, что нынешняя эпоха не должна быть «эрой войны» и призвали к полному выполнению «зерновой сделки».

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«Мы обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых стран, которые все еще восстанавливаются после пандемии COVID-19 и экономического кризиса, который подорвал прогресс в достижении целей устойчивого развития. Были разные точки зрения и оценки ситуации», — говорится в декларации.

Там также указано, что лидеры G20 убеждены, что нынешняя эпоха не должна быть «эрой войны». В частности, они выразили свою обеспокоенность в связи с тем, какое негативное влияние оказывают конфликты на «безопасность гражданских лиц» и усугубляют «социально-экономическую хрупкость и уязвимость, мешая эффективному гуманитарному реагированию». Кроме того, стороны намерены объединить усилия «по устранению негативного воздействия войны на мировую экономику» и приветствуют «все соответствующие конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на Украине».

Также лидеры «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению черноморской инициативы.

«Мы высоко ценим усилия Турции и заключенные в Стамбуле при посредничестве ООН соглашения, состоящие из меморандума Россия — ООН и "черноморской инициативы", и призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из России и с Украины», — говорится в декларации.

В 34-страничном документе лидеры G20 также призывают все государства соблюдать принципы международного права и отмечают важность мирного разрешения конфликтов. Они также считают, что вступление стран Африканского союза в ряды G20 поможет решению глобальных проблем современности, и вообще развивающиеся страны будут играть более активную роль в процессе принятия решений на уровне международных финансовых и экономических институтов.

