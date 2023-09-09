В России обновили порядок выплат по евробондам РФ

Президент РФ Владимир Путин обновил временный порядок исполнения долговых обязательств России по еврооблигациям перед резидентами и иностранными кредиторами. Речь идет о бумагах, учитываемых иностранными депозитариями. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию… заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях», — говорится в указе президента.

Бенефициарами по счету будут владельцы еврооблигаций, а также «некоторые другие лица». В указе также прописан механизм индексации средств на счетах «И» и порядок их перечисления держателям.

В документе отдельно оговаривается, что указ от 22 июня 2022 года, которым ранее определялся порядок исполнения обязательств по евробондам РФ, теперь прекращает действовать.