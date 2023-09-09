В Туле проходит фестиваль «Оживший город» – театральные постановки и книжные презентации на фестивале в ближайшие выходные

В Туле до 10 сентября проходит мультижанровый фестиваль под открытым небом «Оживший город». На 10 дней исторический центр города превратился в единую большую площадку для уличных театров и знаменитых театральных трупп, современных и классических музыкантов, молодых ученых, писателей, актеров, танцевальных коллективов и деятелей богатого гастрономического мира Тулы. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Что смотреть, где гулять и почему стоит посетить фестиваль в Туле – в нашей подборке.

Театральное шествие и детская программа

На фестивале «Оживший город» 10 сентября пройдет целая серия театральных представлений. В 14:00 на главной исторической улице Металлистов состоится театральное шествие, в котором примут участие актеры театров «Снарк», Vokrug, «Эскизы в пространстве», «Лев Николаевич», а также шоу-барабанщиков «Crazy Army Drum Show». Яркая постановка задаст тон всему дню. К слову, организаторы позаботились и о детской программе – так для самых маленьких пройдут спектакли «Мама Му и полный порядок», «Кто утешит Кнютта», а также «Удивительное путешествие кролика Эдварда» по мотивам книги Кейт Дикамилло.

Завершится же театральная программа показом спектакля «Большой бездомный Бог» театра Vokrug в Тульском Кремле. Спектакль-метафора в одном действии. Эта история о свете, что живет в каждом из нас. О том, как мы делимся им друг с другом – будь ты мотылек, летящий к лампочке, или рыба, проглотившая мотылька. Или бездомный Бог, выловивший и съевший рыбу, отчего света в тебе становится столько, что пора зажигать огнями ночной город. Сон или явь, притча или правда.

Презентации книг и литературные чтения

Поклонников литературы ждет большая книжная программа в Центре Семейной Истории с участием издательств «Альпина Паблишер», «Аст», «Крылья», «Комикс Паблишер». Так здесь пройдет паблик-ток с Ольгой Лишиной по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», а основатель первой русской чайной Андрей Колбасинов презентует книгу «Русская чайная традиция». А издательство «Крылья» подготовили мультимедийную презентацию книги «Свет севера» автора и иллюстратора Светланы Сивириной. От издательства «Комикс Паблишер» пройдет презентацию серии комиксов Павла Шикина «Дух Тайги», на которой Павел расскажет, как родилась идея и почему комикс нарисован в стиле манги.

А еще здесь на протяжении дня будет работать книжная ярмарка, поэтому каждый желающий сможет уйти с литературными новинками.

О Туле

Тула – популярный туристический город, который ежегодно посещают более 1,5 млн туристов. Большие креативные арт-кластеры и пространства, обустроенная набережная и отреставрированный исторический центр города с уютными кафе и необычными музеями – здесь жизнь кипит ежедневно и все 24 часа. В регионе проходит фестиваль «Дикая Мята», а исторически местами притяжений гостей стали многочисленные усадьбы, среди которых знаменитые «Ясная Поляна», «Поленово», а также популярные Кондуки. Неспешные прогулки, красивые закаты и фестиваль «Оживший город» и день города – отличный повод провести выходные в Туле!