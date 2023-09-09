«Вперед!»: Путин дал старт движению по новым дорогам Москвы

Президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин по видеосвязи дали старт движению по проспекту Багратиона в Москве (северный дублер Кутузовского проспекта), южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и запустили пассажирские перевозки по четвертому Московскому центральному диаметру.

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«Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии Московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион. Речь идет о миллионах людей – это без всякого преувеличения, о миллионах людей, у которых будет улучшена логистика, будут улучшены условия жизни, да и для экономики это серьезный шаг вперед», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Выслушав доклад о дублере Кутузовского проспекта, Путин скомандовал: «Вперед!», после чего по трем полосам проспекта Багратиона поехали белые, синие и красные автомобили «Москвич», расположенные как цвета на российском флаге, уточняет ТАСС.

В мэрии сообщили, что проспект Багратиона — платная бессветофорная трасса общей протяженностью в 22 км — улучшит транспортное обслуживание жителей ряда районов Москвы и ближайшего Подмосковья с общим населением более 1,5 млн человек, разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе. Южный участок Московского скоростного диаметра – это новая автотрасса от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.

МЦД-4 соединил микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья, связав семь железнодорожных вокзалов. Четвертый Московский центральный диаметр должен улучшить транспортное обслуживание более 20 районов Москвы, разгрузить столичные магистрали и участки некоторых линий метро.

Открытие объектов транспортной инфраструктуры приурочено к Дню города, который в Москве отмечается 9 и 10 сентября. В этом году столице исполнилось 876 лет.