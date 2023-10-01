Акция недели: падающий рубль поднимает дивиденды «Сургутнефтегаза»

По итогам недели Индекс Мосбиржи прибавил 2,76%. Десять бумаг из его состава смогли показать результаты еще выше, но только акциям «Сургутнефтегаза» удалось показать двузначный прирост: привилегированные выросли на 19,09%, а обыкновенные – на 10,01%.
При этом в пятницу префы этой нефтяной компании переписали свой исторический максимум, достигнув по ходу дня 58,665 руб. И как это не раз бывало в их истории, прекрасные результаты этих акций были связаны с отнюдь не блестящей динамикой национальной валюты.
В конце недели курс рубля обновил трехнедельный минимум. Между тем у «Сургутнефтегаза» есть его знаменитая «кубышка» (гигантские запасы валютной ликвидности). Рост курса доллара приводит к ее переоценке, что может увеличить прибыль компании на конец года – и, соответственно, ее дивиденды.
При этом в пятницу вышла и отчетность «Сургутнефтегаза» по РСБУ за I полугодие 2023 года, согласно которой его чистая прибыль составила 846,568 млрд руб. Она является базой для расчета дивидендов и, исходя из устоявшейся практики, одни лишь эти 6 месяцев дают примерно 7,8 руб. выплат на привилегированную акцию.
Это уже 13,3% дивидендной доходности, какие даже сейчас на российском рынке встречаются отнюдь не через раз. А ведь есть и второе полугодие, которое пока складывается в смысле роста размера потенциальных выплат даже лучше первого.
И например, по расчетам аналитиков УК «Доходъ», по итогам года «Сургутнефтегаз» может выплатить по префам 15,55 руб. А это уже 26,5% дивидендной доходности.
Другое дело, что тут есть нюансы. Компания в полугодовом отчете частично скрыла статьи, позволяющие оценить величину «кубышки». При этом влияние валютных накоплений на размер дивидендов зависит не от нынешнего или среднегодового курса, а от того, каким он окажется на самый конец декабря. Только тогда курс рубля отразится на размере годовой прибыли по РСБУ, из которой и заплатят дивиденды. Но до тех пор слишком многое может успеть измениться.