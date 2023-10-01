Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Киеву

Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, до 17 ноября. Законопроект не включает средства на оказание дальнейшей помощи Киеву, следует из распространенного Белым домом заявления.

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«В субботу, 30 сентября 2023 года, президент подписал закон H. R. 5860, который предусматривает выделение ассигнований федеральным структурам <...> до 17 ноября 2023 года на реализацию проектов федерального правительства и продлевает ряд полномочий, срок действия которых истекает», — говорится в заявлении.

Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Так называемый «шатдаун» мог бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия многих госпрограмм.

Ранее, после одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса, глава государства заявил, что США «ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была приостановлена». Байден призвал спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти в ближайшее время добиться одобрения инициативы о дальнейшем оказании помощи Киеву.

