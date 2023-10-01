Крупнейшее газовое месторождение Европы закрылось

Добыча газа в нидерландском Гронингене, где располагается крупнейшее в Европе месторождение газа, завершилась 1 октября, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

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«Сегодня утром в 6 часов утра газовый кран в Гронингене был закрыт после многих лет дискуссий и постоянного страха перед новыми землетрясениями в этом районе», — сообщил телеканал.

Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов было открыто в 1959 году, его разработка началась в 1963-ем. Начальные извлекаемые запасы газа месторождения составляли 2,9 трлн кубометров. На протяжении многих лет месторождение было основным источником газоснабжения Северо-Западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в 1990-х власти Нидерландов решили постепенно ограничивать там добычу. В последние месяцы из 26 объектов месторождения работали только пять. В результате остановились и они.

Однако местные жители относятся к этому известию с недоверием и считают, что добыча может быть возобновлена. По заверениям правительства, это может произойти только в особых ситуациях — «например, если следующей зимой в течение нескольких дней будет мороз более 6,5 градусов в течение дня». Окончательно газовый кран должен быть закрыт с октября 2024 года. Но некоторые жители Гронингена полагают, что найдутся и другие причины для повторного открытия крана, когда возникнет такая необходимость, указывает телеканал.