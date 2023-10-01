Медведев указал на новые поводы к «третьей мировой»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале последние инициативы Запада: английские курсы подготовки солдат ВСУ на территории Украины и поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России. По его словам, такие действия «активно толкают нас к третьей мировой».

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«Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии – решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооруженных сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты», — написал Медведев.

По поводу решения главы комитета по обороне ФРГ «с труднопроизносимой фамилией», которая требует немедленно поставить на Украину ракеты Тaurus, чтобы можно было наносить удары по территории России для ослабления снабжения армии, зампред Совбеза РФ заявил, что «в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву».

«Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…», — резюмировал Медведев.