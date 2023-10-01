На российском авторынке случился феномен

Легковые автомобили в России продолжают дорожать, однако в августе цены на некоторые модели новых авто немного снизились. Причину такого феномена даже автомобильные эксперты затрудняются назвать, передает РИА Новости.

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К сентябрю средняя стоимость нового автомобиля в России достигла 3,9 млн рублей, с пробегом — 2 млн. При этом, по данным руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, в августе некоторые модели в сегменте новых авто подешевели: Haval F7 — на 4%, УАЗ Patriot, Hongqi HS5, Mercedes-Benz GLS, Geely Coolray, OMODA C5, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L200 и EXEED VX — на 1%.

«Если снижение стоимости европейских и японских машин можно объяснить тотальным доминированием Китая, то наличие в этом списке УАЗ "Патриот", Hongqi HS5, Geely Coolray, OMODA C5 и EXEED VX удивляет. Тем более, что у УАЗа практически нет альтернативных конкурентов. А вот падение цены на кроссовер Haval F7 может быть связано с попыткой компании оживить спрос на свою не самую популярную модель», — отметил автоэксперт Егор Васильев.

Тем не менее специалисты считают, что до конца года автомобили могут подорожать еще на 20-30% из-за ослабления рубля и повышения утилизационного сбора.

По данным Житнухина, в первой половине сентября сразу десять брендов, в том числе китайские, повысили цены на 1,3-10,4%. Более других подорожали отечественный «Москвич 3» (12%), BAIC X35 и Kia Carnival (11%). На 7-10% выросла стоимость Skoda Kodiaq, Hyundai Sonata, Toyota Avalon, Lada Vesta, Toyota Land Cruiser, BMW X5 и Kia Sportage.

Вслед за новыми, дорожают и машины с пробегом. Так, автомобили Suzuki Jimny 2018 года выпуска, Land Rover Defender 2019 года, MINI Hatch 2018-2021 годов, BMW 3 серии 2004-2012 годов и Lada (2110) 1995-2014 годов выросли в цене на 2-5%.

