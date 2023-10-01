Синоптики пообещали москвичам «умеренное тепло» в первую неделю октября

После необычайно теплого сентября в столичном регионе станет заметно прохладнее, однако первая неделя октября не разочарует москвичей, пообещали в центре погоды «Фобос». Несмотря на дождь и ветер, температурный режим останется выше климатической нормы.

Статья по теме: Синоптик рассказал, когда барические депрессии накроют Москву

«Пик похолодания придется на понедельник, когда регион пересечет высотная ложбина, наполненная арктическим воздухом. Сохраняется высокая вероятность дождей, а температура не поднимется выше +14…+16° в столице и будет колебаться в пределах +11…+16° по области», — сообщили синоптики.

В середине недели в столичный регион придет антициклон, атмосферное давление повысится, дожди прекратятся, а дневная температура плавно пойдет вверх: в среду до +16°, а в четверг до +18°. При этом противостояние атлантических вихрей и антициклона приведет к усилению ветра, местами его порывы будут достигать 17 м/с. В пятницу в столицу вновь придут дожди, а температура понизится до +10…+15°, уточнили в центре погоды «Фобос».

