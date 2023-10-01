США вошли в тройку стран по объему закупок российских удобрений

В первом полугодии Россия продала в 57 стран удобрений как минимум на $6,6 млрд. Основными покупателями были Бразилия, Индия и США, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade национальных статслужб.

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Почти половина российского экспорта в январе-июне пришлась на Бразилию ($1,9 млрд) и Индию ($1,3 млрд). На третье место по объему поставок вышли США, закупившие удобрений на $890 млн. На четвертом месте — Китай ($632 млн), на пятом — Мексика ($429 млн). В десятку крупнейших импортеров российских удобрений также вошли Турция ($170 млн) и Германия ($151 млн). Сербия, Франция и Казахстан закупили удобрений из РФ на сумму более $100 млн.

В Африке и Азии соответствующую информацию не раскрывают. Крупные закупки в первом полугодии также делали Гватемала ($93 млн) и Польша ($77 млн). Кроме того, известно, что Болгария, Испания, Нидерланды, Чехия и Италия также продолжают приобретать российские удобрения.

По данным Федеральной таможенной службы, за 2022 год Россия поставила на мировые рынки удобрений на $19,295 млрд, что в полтора раза больше, чем в 2021-ом.

