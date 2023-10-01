«Ставки все выше»: Симоньян сообщила о падении дрона напротив ее «родового дома»

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о падении ударного беспилотника рядом с ее «родовым домом в Адлере», где до сих пор живут ее родственники. По данным Минобороны РФ, беспилотник сбили российские средства ПВО около 8 утра.

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«Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми. Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее», — написала Симоньян.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Краснодарского края украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа около 08:00 мск 1 октября.

Как написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский, в целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи до 08:20 вводилось временное ограничение полетов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы.

