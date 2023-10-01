Су-25 и 37 беспилотников: Минобороны сообщило об успехах СВО

За прошедшие сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 103 районах проведения спецоперации. В частности, с помощью ПВО был сбит штурмовик Су-25, ликвидированы командно-наблюдательные пункты под Авдеевкой и разгромлена бригада морпехов ВСУ на станции погрузки в Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 37 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, за сутки было уничтожено более 150-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка ЗРК «Стрела-10», станция радиоэлектронной разведки «Пластун», самоходная артустановка «Краб» польского производства и гаубица Д-20.

На Запорожском направлении было ликвидировано до 30-ти украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, орудия Д-20 и Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США. На Южно-Донецком направлении уничтожено до 35-ти военнослужащих, два автомобиля, британская гаубица FH70, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении противник потерял свыше 65-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные за сутки уничтожили до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, боевую машину РСЗО «Град» и склад боеприпасов. На Херсонском направлении были ликвидированы до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30 и пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

По данным Минобороны, в районе Никаноровки ДНР была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также ликвидированы командно-наблюдательные пункты под Авдеевкой. Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады в районе Дачного ДНР и 38-й бригады морпехов ВСУ на станции погрузки в районе населенного пункта Украинка Запорожской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 483 самолета, 250 вертолетов, 7314 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12247 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13656 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

