Ученые выяснили, как получение высшего образования влияет на психику

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что высшее образование связано с повышенным риском развития депрессии и тревоги. Результаты их исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

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Исследователи отметили, что в последнее время растет количество молодых людей, получивших высшее образование, а также число страдающих от депрессии и тревожного расстройства. Они заподозрили взаимосвязь между этими двумя фактами.

Ученые использовали данные прежних исследований британской молодежи, в которых приняли участие в общей сложности около 11 тыс. человек. Около половины из них получили высшее образование. В результате оказалось, что у студентов наблюдалось больше симптомов депрессии и тревоги, чем у неучащихся сверстников. Однако к 25 годам разница между группами в этом аспекте пропадала.

«Мы ожидали, что у студентов высших учебных заведений психическое здоровье будет лучше, чем у сверстников, поскольку они, как правило, обычно происходят из более привилегированных слоев общества», — отметили авторы.

Они также указали на необходимость проведения дальнейших исследований, чтобы прояснить риски для психического здоровья, с которыми сталкиваются современные студенты.

