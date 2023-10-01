В Москве вырос спрос на консультации по земельно-имущественным вопросам

Власти Москвы с июня по август 2023 года провели более 8,7 тыс консультаций по разным вопросам в отношении земли и недвижимости для предпринимателей столицы. Они стали интересоваться разными правовыми нюансами в полтора раза чаще, чем летом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы наблюдаем повышенный интерес бизнеса к правовым аспектам использования объектов недвижимости: земельных участков и нежилых помещений. Этим летом в 1,5 раза выросло число бесплатных консультаций по земельно-имущественным вопросам для предпринимателей. В период с июня по август за разъяснениями обратилось свыше 8,7 тыс представителей бизнеса, летом 2022 года – только более 5,8 тыс», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, всего с начала года бизнесмены получили более 24,3 тыс консультаций о законности использования земельных участков и строительства на них.

Напомним, что помощь предпринимателям в земельно-имущественной сфере с 2019 года оказывают эксперты информационно-консультационного центра Госинспекции по недвижимости. Посетители могут уточнить такие вопросы, как оформление и использование земли и недвижимости, наличие признаков самовольной постройки и последствия этого, а также как устранить разные нарушения.

«Одна из главных общегородских задач — профилактика нарушений при использовании земель и городских площадей, поэтому мы ведем системную информационно-разъяснительную работу, которая не только способствует снижению и недопущению правонарушений, но и повышает уровень правовой грамотности и формирует одинаковое понимание обязательных требований при использовании объектов недвижимости», — прокомментировал начальник контрольного ведомства Иван Бобров. По его оценке, с начала года Госинспекция увеличила число консультаций почти вдвое.