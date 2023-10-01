В ЕС испугались победы на выборах в Словакии пророссийской партии

Выборы в Словакии вызвали опасения в ЕС по поводу будущей внешнеполитической ориентации страны. Партия «Направление — социальная демократия», возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо, побеждает на выборах в Национальный совет по итогам обработки данных с 98,13% участков. Фицо ранее обещал прекратить военную помощь Украине и критиковал санкции, направленные против России, пишет The Guardian.

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«В то время как Евросоюз пытается сохранить единство в противодействии специальной военной операции России на Украине, правительство одного из членов НАТО Словакии во главе с Фицо и его партией наверняка присоединится к Венгрии, которая оспаривает достигнутый в блоке консенсус относительно поддержки Украины», — говорится в публикации.

Новое правительство страны с населением 5,5 млн человек возьмет на себя растущий дефицит бюджета, который, по прогнозам, станет самым высоким в ЕС. Фицо опирается на недовольство спорящей правоцентристской коалицией, правительство которой рухнуло в прошлом году, что и привело к досрочным выборам. В ходе предвыборной кампании он подчеркивал обеспокоенность ростом числа мигрантов, следующих через Словакию в Западную Европу, пишет издание.

«Взгляды Фицо отражают традиционные для многих словаков теплые чувства к России, которые набрали силу в соцсетях с начала конфликта на Украине. Он также пообещал прекратить военные поставки на Украину и выразил стремление к мирным переговорам – линия, близкая к линии лидера Венгрии Виктора Орбана», — сообщает The Guardian.

