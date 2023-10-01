Владислав Овчинский: проект московского авиазавода вошел в число лучших в нацпроекте «Производительность труда»

Проект НПП «Темп» имени Ф. Короткова», московского производителя систем автоматики для авиадвигателей, вошел в тройку лучших работ программы «Лидеры производительности» национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщил 1 октября министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он напомнил, что на данный момент предприятие совместно с партнерами работает над запуском новой продукции: пропорциональных гидравлических сервоклапанов, у которых не будет аналогов в России. «Это устройство применяют на авиастроительных, металлургических, автомобилестроительных, станкостроительных заводах и предприятиях других важнейших отраслей промышленности. Так, проектная задача была направлена на повышение производительности труда за счет ускорения и оптимизации процессов в производстве новых видов этой высокотехнологичной продукции», – рассказал Владислав Овчинский.

Предприятие выработало решение, которое позволяет повысить эффективность и культуру производства, а также сократит сроки выполнения заказов и увеличит объемы их выпуска. По оценке самой компании, проект выполнен на высочайшем уровне. «Программа "Лидеры производительности" дала новый импульс развитию предприятия. Кроме того, пользуясь всесторонней поддержкой города, направленной на расширение производственных возможностей, мы получили федеральный "задел" в виде современных управленческих знаний и кадровых ресурсов», – отметил генеральный директор предприятия Денис Иванов.

Напомним, участники нацпроекта «Производительность труда» существенно экономят ресурсы и улучшают технологии. Это, в свою очередь, позволяет им нарастить объемы выпуска продукции и повысить собственную конкурентоспособность. По официальным данным, в нацпроекте участвует уже более 160 компаний. Реализацией нацпроекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы.