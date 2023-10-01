«Я зависим от солнца»: Кустурица решил снимать фильм по Достоевскому на Кубани

На фестивале «Александровская крепость», проходящем в Краснодарском крае, сербский режиссер Эмир Кустурица признался, что очень любит произведения Достоевского, и часть своего следующего фильма по мотивам «Преступления и наказания» планирует снимать на Кубани, потому что «зависим от солнца».

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«Близок Достоевский мне. Этот фильм будет в следующем году, деньги уже есть. Я не могу снимать, если нет солнца, я зависим от солнца. Я думаю, в вашем регионе много солнца. Если так, свой следующий фильм, возможно, я буду делать здесь. Одна половина здесь, вторая половина — в Москве», — цитирует РИА Новости Кустурицу.

На своем творческом вечере он также рассказал, что думает и над сценарием по мотивам романа «Идиот».

«Достоевский очень мрачный, глубокий, но надо добавить солнца», — считает режиссер.

«Александровская крепость» – крупнейший в России фестиваль казачьей культуры, который проходит сейчас в Усть-Лабинске. Его организатором является фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело», сообщается на сайте фестиваля.

